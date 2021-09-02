Депутатки "Євросолідарності" звернулися до Уповноваженої з прав людини щодо порушень у справі генерала Павловського

Вони заявили, що підозрюваному в справі "Кузні на Рибальському" генералові не надавали належної медичної допомоги.

Народні депутатки з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко і Іванна Климпуш-Цинцадзе разом з дружиною генерала Ігоря Павловського Ольгою звернулися до Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

Вони повідомили її про порушення прав генерала Ігоря Павловського і закликали вжити заходів з огляду на його проблеми зі здоров’ям, йдеться у заяві пресслужби "Євросолідарності".

Голова парламентського комітету з питань інтеграції України та ЄС ванна Климпуш-Цинцадзе наголосила на неприпустимості порушення прав людини, які сьогодні допускає слідство у цій справі.

"Ми звернулися до Омбудсменки із тим, щоб максимально офіс Уповноваженої працював, моніторив і брав участь у слідстві проти генерала Павловського, Шандри та інших фігурантів цієї справи. Оскільки ми бачимо, наскільки системно порушуються права людей, яких сьогодні звинувачують у тих чи інших злочинах. Офіс Уповноваженої вже почав підключатися. Це добре. Очевидно, будуть далі моніторити, оскільки там є проблеми із здоров’ям Павловського. Тільки вчора до нього допустили лікарів. Важливо, що ця справа буде поставлена на контроль Уповноваженої", – сказала вона.

Адвокати Павловського надіслали подання до Європейського суду з прав людини.

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що у справі "Кузні на Рибальському" щодо підозрюваних застосовуються психологічні тортури.

"Як депутатський запит спрямували Уповноваженій інформацію про порушення прав людини, порушення права на захист здоров’я, надання медичної допомоги, психологічний тиск і по суті психологічні тортури. І по суті відмову в праві на апеляцію в суді генерала Павловського, директора заводу Шандри, яких не привозять на суд, не приходять прокурори, не надають відповідної медичної допомоги", – наголосила вона.

Дружина генерала Павловського Ольга повідомила, що після численних звернень до слідства, Уповноваженої з прав людини і суспільного розголосу до Ігоря Павловського 1 вересня врешті решт допустили лікарів.

"Всі медичні висновки, які ми передавали в судові засідання щодо його стану здоров’я, підтвердились. Це доводить, що нічого вигаданого не було з того, що подавалося на розгляд судді Волкової. Нам не заперечили доступ лікарів до СІЗО... Я сподіваюсь, що апеляційний суд почує, що йому потрібна медична допомога. В понеділок на засіданні він був з таблетками, і у вівторок. Його стан не найкращий", – зазначила вона.

Суть скарги полягає в тому, щоб офіс Уповноваженої з прав людини втрутився в ситуацію з наданням медичної допомоги.

Нагадаємо, що Павловський є підозрюваним у справі "Кузні на Рибальському".

7 липня Печерський районний суд міста Києва у справі щодо постачання Збройним силам України неякісної техніки обрав голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 443 млн грн. У серпні суму застави зменшили майже у 9 разів, до 50 млн гривень.

2 липня слідчі Держбюро розслідувань оголосили підозру трьом колишнім посадовим особам Міністерства оборони та голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" у межах розслідування справи щодо закупівлі військової техніки низької якості. За інформацією слідства, державі було завдано збитків на більш як 475 млн грн.

Дії експосадовців Міноборони були кваліфіковані як умисне вчинення військовою службовою особою в умовах особливого періоду дій, які явно виходять за межі наданих прав та повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Дії голови правління ПрАТ "Завод «Кузня на Рибальському»" Валерія Шандри кваліфікували як підбурювання до злочину.

Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов вважає справу проти генерала Ігоря Павловського та глави правління "Кузні на Рибальському" Валерія Шандри "розправою над бойовим генералом та підприємством, яке здатне випускати військові кораблі".

"Кузня на Рибальському" (раніше - "Ленінська кузня") раніше належала Петру Порошенку та Ігорю Кононенку. У листопаді 2018 року компанія Сергія Тігіпка викупила частки Порошенка за $235,8 млн і Ігоря Кононенка за $64,2 млн в заводі. Пакет п'ятого президента включав 73,9% акцій, колишнього депутата - 20,1%.