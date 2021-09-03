Літак із депутатами ОПЗЖ просився сісти у Полтаві, пасажирів не випустили

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій Льовочкін та ще з десяток людей намагалися приземлитися на літаку української авіакомпанії "Windrose" в аеропорту Полтави, що перебуває на реконструкції, але їм не дозволили покинути борт.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на голову Полтавської обласної держадміністрації Олега Синєгубова.

"30 серпня до нас надійшов запит, щоб ми прийняли борт, на якому буде 15 пасажирів. Враховуючи, що зараз аеропорт знаходиться у стані реконструкції, у нас немає ліцензії та спецдозволу на прийом бортів із пасажирами, ми відмовили і повідомили, що зможемо прийняти пустий літак, без пасажирів. "Роза вітрів" погодилася, що ми приймемо борт без пасажирів. Коли літак приземлився, дійшла інформація від СБУ, на борту є люди, зокрема нардепи. Ми ухвалили рішення, щоб борт таки сів на смугу, але далі його не пустили, бо не маємо відповідного права. Перш за все мова йде про безпеку людей. Працівниками аеропорту було проведено перемовини з людьми, які перебували на борту літака: їм було все роз’яснено, на що вони відповіли, що "Роза вітрів" начебто запевнила їх у можливості висадки. Було ухвалено рішення ,що висадки в полтавському аеропорту не буде", – розповів Синєгубов.

Він додав, що про цей випадок було поінформовано профільне міністерство, Офіс президента і правоохоронні органи.

Літак летів із Києва і приземлився в аеропорту "Полтава" об 11:30. Він здійснив посадку на злітній смузі.

За інформацією Полтавської ОДА, пасажири планували відвідати єврейський центр хасидизму в Гадячі. Серед них нібито було 9 народних депутатів, але особи людей не встановлювались.

За даними джерел "Української правди" у Полтавській ОДА, пасажирів із літака не випустили, борт стояв кілька годин і полетів до Харкова.

Також, за інформацією ЗМІ, серед пасажирів, крім Льовочкіна і його дружини Зінаїди Кубар, були помічник Льовочкіна Олександр Мутель, депутат Київради від ОПЗЖ Олександр Плужник, екснардепи Сергій Буряк, Ігор Калєтнік та Олександр Волков, помічниця екснардепа Віталія Хомутинніка Олена Сажко, Володимир і Наталія Вітько, Алла Ахметова та Мая Радченко.

Співрозмовник "Української правди" в ОПЗЖ на запитання, чи коректна інформація про склад пасажирів цього літака відповів, що це "нісенітниця". Водночас джерело УП в авіакомпанії підтвердило, що такі пасажири були на борту. За його словами, пасажири знали, що їх можуть не випустити в Полтаві, але все одно наполягли на маршруті Київ – Полтава.

В аеропорту "Полтава" відбувається реконструкція, там не приймають рейсові літаки.