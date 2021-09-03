​"Слуга народу" планує провести з'їзд 6 вересня

У межах цього з'їзду відбудеться спільне засідання політради і ради регіонів партії.

Партія "Слуга народу" 6 вересня планує провести з'їзд для висунення кандидатів на проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

Про це повідомила заступник голови однойменної фракції Євгенія Кравчук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Можу підтвердити, що справді у понеділок увечері відбудеться з'їзд "Слуги народу". Головна його мета - висунути кандидатів на довибори у двох округах: у Херсонській та Черкаській області (проміжні вибори народних депутатів на цих округах призначені на 31 жовтня, - ред.)", - сказала Кравчук.

За її словами, також у межах цього з'їзду відбудеться спільне засідання політради і ради регіонів партії, оскільки у політсили "ще є низка робочих питань: дообрати членів політради, визначити додаткових заступників, а також є питання щодо розвитку партії".

Крім цього, орієнтовно в листопаді відбудеться форум депутатів різних рівнів, переважно місцевих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуга Народу" також ініціює "морський день" у Верховній Раді. Пленарний день буде присвячено законопроєктам портової сфери та морегосподарського комплексу.