Монастирський назвав безпеку дітей пріорітетом органів системи МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський назвав безпеку дітей пріортетом діяльності відомства. Про це він сказав під час проведення інтерактивного заняття щодо дотримання Правил дорожнього руху та безпечної поведінки на вулиці з учнями Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови №15 міста Києва.

На сайті міністерства повідомили, що з 1 по 10 вересня майже 200 шкільних офіцерів поліції у 37 містах країни проведуть інтерактивні навчання для школярів в рамках Всеукраїнської акції МВС "День знань".

За статистикою, щороку на дорогах України травмуються близько 4 тисяч дітей, а близько 160 маленьких громадян гинуть.

"Створення безпекового середовища на дорозі – пріоритет органів системи МВС. Уважність на дорозі, правильний перехід дороги у встановленому місці, використання пасків безпеки – ці прості базові правила дозволяють уникнути учасникам дорожнього руху складних ситуацій. Тому я наголошую на важливості неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху", – сказав Денис Монастирський.

На заході також були присутні шкільні офіцери поліції, які розповіли дітям про специфіку своєї роботи та подарували книги про безпеку на дорозі та світловідбивні стрічки, які роблять маленького пішохода видимим у темний час доби. Також патрульні поліцейські провели конкурси на знання ПДР.