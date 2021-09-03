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На кордоні з Польщею заклали новий пункт пропуску

Будуватиме Польща, а Україна тільки прокладе дорогу за польський кредит.

На кордоні з Польщею заклали новий пункт пропуску
Фото: facebook.com/maks.kozytskyy

У п’ятницю, 3 вересня, на кордоні з Польщею заклали наріжний камінь будівництва нового автомобільного пункту пропуску "Нижанковичі - Мальховичі".

Про це повідомила пресслужба Львівської ОДА.

Будівництвом займається Підкарпатське воєводство, Україна зі свого боку має прокласти до нового пункту пропуску дорогу. 

Будівництво траси (Т-14-18) Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий почалися в березні 2021 року, попередньо завершити їх планують у грудні 2022 року. Роботи, вартість яких понад 19 млн євро, виконує польська фірма DROG-BUD Sp. Загалом з'явиться майже 46 км доброї дороги.

Майбутній пункт пропуску розрахований для автомобілів та автобусів, вагою до 3,5 тонн. Визначена вартість робіт – 109 мільйонів злотих.

На кордоні з Польщею Україна має 14 пунктів пропуску, в тому числі автомобільних - вісім. У Львівській області це "Рава-Руська - Хребенне", "Краківець - Корчова", "Шегині - Медика", "Смільниця - Кросьценко", "Грушів - Будомєж" та "Угринів - Долгобичув".

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