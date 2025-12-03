"Євросолідарність" відмовилася від блокування трибуни, але хоче голосувати за бюджет постатейно

Фракція "Євросолідарності" 3 грудня заявила про завершення блокування роботи Верховної Ради, до якого вдалася учора. Однак депутати політсили вимагають розглядати бюджет на наступний рік постатейно.
Відповідну заяву зробила народна депутатка Ірина Геращенко, стало відомо з трансляції засідання на каналі Ради. Депутатка повідомила, що до блокування вони вдалися, аби примусити уряд зустрітися з фракціями і внести зміни до проєкту бюджету воюючої країни.
За її словами, її та іншим фракціям вдалося досягнути збільшення ПДФО громадам на 4%. Також вдалося "дотиснути уряд переключити один мільярд гривень на захищені статті" видатків міноборони.
"Ми будемо дуже жорстко контролювати, щоби, коли мова іде про дороги, то йшлося тільки про ремонти доріг де це вимагає логістика доставки Збройних сил", – сказала вона.
Водночас їм не вдалося виключили з бюджету видатки на телемарафон.
- На вимогу МВФ Верховна Рада має проголосувати за бюджет-2026 до кінця грудня. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила, що голосування в залі очікують уже нині.
- Учора перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко прогнозував, що за бюджет голосуватимуть або сьогодні, або 15-16 грудня. На його думку, голосів вистачить.
- На вчорашньому засіданні ВР нардепи не змогли розглянути жодне запитання, оскільки трибуну заблокували депутати "ЄС". Вони вимагали створення нової коаліції та звільнення пов'язаних з так званими плівками Міндіча урядовців.