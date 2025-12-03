"Євросолідарність" відмовилася від блокування трибуни, але хоче голосувати за бюджет постатейно

Геращенко обурена тим, що в бюджет знову заклали кошти на Єдиний марафон.

Фракція "Євросолідарності" 3 грудня заявила про завершення блокування роботи Верховної Ради, до якого вдалася учора. Однак депутати політсили вимагають розглядати бюджет на наступний рік постатейно.

Відповідну заяву зробила народна депутатка Ірина Геращенко, стало відомо з трансляції засідання на каналі Ради. Депутатка повідомила, що до блокування вони вдалися, аби примусити уряд зустрітися з фракціями і внести зміни до проєкту бюджету воюючої країни.

За її словами, її та іншим фракціям вдалося досягнути збільшення ПДФО громадам на 4%. Також вдалося "дотиснути уряд переключити один мільярд гривень на захищені статті" видатків міноборони.

"Ми будемо дуже жорстко контролювати, щоби, коли мова іде про дороги, то йшлося тільки про ремонти доріг де це вимагає логістика доставки Збройних сил", – сказала вона.

Водночас їм не вдалося виключили з бюджету видатки на телемарафон.