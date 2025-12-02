Директор НАБУ: Умєров має статус свідка, на допиті йому ставили запитання, він давав відповіді

Будь-яка людина може бути допитана, і це не означає, що вона співпрацює чи не співпрацює зі слідством, нагадав Семен Кривонос.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони і колишній міністр оборони Рустем Умєров у справі “Мідас” має статус свідка. Про це директор НАБУ Семен Кривонос розповів на організованому LB заходів.

На запитання про те, чи співпрацює Умєров зі слідством, Кривонос сказав, що такої юридичної категорії не існує. Однак Умєров приходив на допит.

Йому ставили низку запитань, він надав відповіді.

“Категорія співпраці зі слідством – це з тої ж категорії, як «фігурант». Не юридичні категорії”, – прокоментував Кривонос.

Він нагадав, що будь-яка людина може бути допитана, і це не означає, що вона співпрацює чи не співпрацює зі слідством.

Фігурування Умєрова в справі "Мідас"

Прокурор САП під час обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних у корупційній справі повідомив, що Тимур Міндіч мав вплив не лише на міністра енергетики Германа Галущенка, а й на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова. Сам він вплив заперечив: "Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з «впливом» якихось осіб – безпідставні. На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений".

ГАР міноборони повідомила, що ймовірно пов'язана з Тимуром Міндічем компанія "Мілікон ЮА" намагалася продати армії китайські бронежилети під виглядом ізраїльських. Для цього провели два підозрілі тендери. Однак військові відмовилися приймати неякісну продукцію.