Верховна Рада на вимогу Міжнародного валютного фонду повинна ухвалити бюджет на наступний рік до кінця грудня. За оптимістичними сподіваннями, це відбудеться цього тижня.

За песимістичними – 15-16 числа. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив на організованій LB та EFI Group дискусії “Нова країна”.

Він нагадав, що зараз фінанси держави дуже залежать від МВФ, який є бенчмарком для інших партнерів.

“Зараз голоси може і є. Іде дискусія по освіті тільки, яка визначить, чи буде 260 чи 240 умовно”, – прокоментував Корнієнко.

Він додав, що зараз потрібно розблокувати роботу Верховної Ради, заблоковану фракцією “Євросолідарність”. З її представниками проводять консультації, зокрема – від команди уряду.

Корнієнко вважає, що проголосувати за бюджет можна і без формування нової коаліції, на якій наполягає опозиція.

Також він сказав, що заповнити вакантні місця в Кабміні – міністра юстиції та міністра енергетики – зможуть оперативні. І інші, якщо буде потреба.

“Якщо складеться так, то ми швидко рішення приймаємо. В понеділок заява, в середу голосуємо, може й швидше буде”, – сказав він.