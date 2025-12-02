Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Зеленський: Україна очікує на сигнали від американської делегації після її зустрічей у Росії

Делегація США одразу після зустрічей планує звітувати Україні про результати.

Зеленський: Україна очікує на сигнали від американської делегації після її зустрічей у Росії
Володимир Зеленський
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічей у Росії, повідомив президент України Володимир Зеленський

Делегація США одразу після зустрічей хоче звітувати саме нам. Від цих сигналів залежать наступні кроки”, - зазначив Зеленський. 

Він додав, що від отриманих сигналів залежить, на якому рівні відбудеться зустріч із американськими партнерами, та коли саме відбудеться ця зустріч. 

“Якщо сигнали будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий. Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч із президентом Трампом. Усе залежить від сьогоднішніх розмов”, - підсумував президент України.
