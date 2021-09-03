"Я дуже радий, що ви маєте успіх у США. Хотілося б, щоб ви мали успіх і в Україні".

Фото: Офіс президента

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки Президент Володимир Зеленський провів зустріч з українськими засновниками стартапів та українцями, які обіймають керівні посади у великих технологічних компаніях Кремнієвої долини.

Глава держави розповів про свій продуктивний візит до США, зустрічі на найвищому рівні та презентацію Плану трансформації України, інформує пресслужба Офісу президента.

«Бачу, що є інтерес. Зараз усі хочуть знати деталі. А нам потрібні такі люди, як ви. Я дуже радий, що ви маєте успіх у США. Хотілося б, щоб ви мали успіх і в Україні», – наголосив він, звертаючись до учасників зустрічі.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський зазначив, що в Україні відбувається діджиталізація, і це бачать усі, навіть за межами нашої країни.

На його переконання, наразі держава робить багато речей, щоб стартаперам було цікаво, зручно та вигідно працювати в Україні. Зокрема, ухвалено закон про спеціальний правовий режим «Дія City» для тих, хто працює в IT-галузі.

«Ми готові створювати умови та допомагати. Ми створюємо цифрову інфраструктуру, запроваджуємо цифрове резидентство та взагалі у багатьох напрямках впровадження цифрових технологій випереджаємо інші країни», – наголосив глава держави.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, що 31 серпня і 1 вересня Зеленський проводив зустрічі з керівництвом США у Вашингтоні, а 2 вересня полетів на Західне узбережжя в Сан-Франциско. Президент виступив із лекцією в Стенфордському університеті, а також відвідав офіс Apple для зустрічі з керівником компанії Тімом Куком.

Також глава української держави зустрівся з інвесторами, представниками венчурних фондів та акселераторів Кремнієвої долини. Президент розказав венчурним фондам про "Дія City", а також закликав інвесторів вкладати в Україну.