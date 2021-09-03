Зеленський закликав інвесторів з Кремнієвої долини вкладати в Україну

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту в США зустрівся з інвесторами, представниками венчурних фондів та акселераторів Кремнієвої долини.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський розказав інвесторам про плани запустити спеціальний податковий та правовий режим "Дія City" для IT-компаній і висловив сподівання, що це призведе до швидкого розвитку галузі.

Президент розраховує, що доходи IT-галузі в Україні за три-п'ять років можуть збільшитись з 6 млрд до 16,5 млрд доларів на рік, частка ІТ-сектору зросте до 10% ВВП, а кількість робочих місць – до 450 тисяч до 2025 року.

Він додав, що спеціальний правовий режим спрямований на створення компаній з капіталізацією понад 100 млн доларів, які будуть резидентами України.

"Україна відкрита для інвестицій в IT-сектор у співпраці з американським бізнесом. Ми прагнемо, щоб ваш бізнес зацікавився не тільки можливостями щодо відкриття представництв в Україні, а й інвестуванням в українські інноваційні продукти", – сказав Зеленський.

Повідомляється, що під час візиту Зеленський окремо зустрівся з президентом Lyft Джоном Зіммером, а також представниками криптовалютного фонду Stellar Development Foundation.

Нагадаємо, що 31 серпня і 1 вересня Зеленський проводив зустрічі з керівництвом США у Вашингтоні, а 2 вересня полетів на Західне узбережжя в Сан-Франциско. Президент виступив із лекцією в Стенфордському університеті, а також відвідав офіс Apple для зустрічі з керівником компанії Тімом Куком.