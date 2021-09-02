WhatsApp оштрафували на €225 млн за порушення єврозакону про захист даних

Компанія назвала покарання непропорційним і збирається його оскаржити.

Комісія з захисту даних Ірландії оштрафувала WhatsApp на 225 млн євро за порушення європейського Загального регламенту про захист даних (GDPR).

На сайті відомства сказано, що компанія недостатньо інформував громадян Євросоюзу про те, що робить з особистою інформацією користувачів і як ділиться нею з Facebook.

Мессенджеру наказали змінити політику конфіденційності таким чином, щоб вона відповідала законодавству Європи.

Ця справа розглядалася з 2018 року.

В WhatsApp не згодні з рішенням ірландської комісії. "Покарання абсолютно непропорційне", - цитує Reuters заяву речника компанії.

В Ірландії розташовані регіональні штаб-квартири кількох великих технологічних компаній, таких як Apple, Google та Twitter. Тому саме ірландська комісія значною мірою відповідає за дотримання ними цього знакового регламенту ЄС.

Нагадаємо, що у липні Amazon оштрафували в Люксембургу, де розташована його штаб-квартира, на 746 млн євро за порушення GDPR. Як і WhatsApp, компанія звинувачення заперечує і збирається подавати апеляцію.

Загальний регламент Європейського Союзу про захист даних з 2018 році регулює правила збирання та використання персональних даних громадян єврозони.