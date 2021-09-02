Київ взяв у ЄБРР кредит на €140 млн для модернізації тепломережі

Київ і Європейський банк реконструкції та розвитку у четвер, 2 вересня, підписали кредитну угоду на 140 млн євро та договір гарантій до неї. Гроші призначені КП "Київтеплоенерго" для модернізації теплової мережі міста.

Про це повідомляється на сайтах КМДА та ЄБРР.

На додаток до фінансування ЄБРР місто Київ та "Київтеплоенерго" зобов'язались вкласти у проєкт не менше 26 млн євро власних коштів.

В рамках проєкту передбачається встановлення на ТЕЦ-6 нових когенераційних установок. Також буде здійснена реконструкція неефективних котелень.

На ТЕЦ-5 планують встановити конденсаційний економайзер, що використовуватиме залишкову енергію димових газів (скидне тепло) для забезпечення опаленням столичних будинків.

Передбачається також встановлення нової системи моніторингу та диспетчеризації (SCADA), яка в режимі реального часу аналізуватиме та контролюватиме роботу усього енергокомплексу та відстежуватиме його виробничі показники.

Реалізація проєкту має забезпечити підвищення енерго- та ресурсоефективності, а також якості та надійності постачання тепла і гарячої води побутовим і непобутовим споживачам. Відповідні інвестиції також забезпечать скорочення річного обсягу викидів на більш ніж 193 тис. тонн CO2-еквівалента та споживання води - на 25 тис куб. м.

Проєкт реалізується у рамках плану дій "Зелене місто" (ПДЗМ). Він є частиною зобов’язань щодо покращення міського середовища та життя людей у рамках спрямованої на сталий розвиток міст ініціативи ЄБРР "Зелені міста", до якої Київ приєднався у 2019 році.

"Я дуже задоволений нашою співпрацею з містом Києвом. Особливо – в рамках втілення проектів з модернізації інфраструктури. Я як інженер за фахом розумію, що одночасно модернізувати такий великий енергетичний комплекс, який за потужністю є третім в Європі, – практично неможливо. Але я впевнений, що втілення проекту значно покращить якість надання послуг. Ми також будемо продовжувати нашу подальшу співпрацю в рамках інших проектів. Це і «Зелене місто», завдяки якому місто закуповує новий громадський транспорт, і готові допомагати в будівництві метро на Троєщину", – заявив директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Нагадаємо, що до 2018 році теплоенергетичний комплекс Києва знаходився в управлінні приватної компанії "Київенерго". Вона забезпечувала близько 70% киян централізованим опаленням і гарячим водопостачанням протягом 17 років.

Протягом 2018 року енергооб'єкти київської комунальної власності були передані від "Київенерго" в управління комунального підприємства "Київтеплоенерго".