"Нафтогаз" готовий продовжити транзитний контракт з "Газпромом" на 10 років

НАК "Нафтогаз України" готова продовжити транзитний контракт з "Газпромом" на 10 років, як це передбачено чинними домовленостями.

Про це сказав голова правління компанії Юрій Вітренко в ефірі "1+1" ввечері 2 вересня.

Водночас він підкреслив, що краще було б, якби такі контракти з "Газпромом" уклали європейські компанії.

"Ми не проти продовжити його на 10 років, але найкраща гарантія - це контракт з європейськими компаніями. Ми чекаємо на обіцяні так звані консультації на технічному рівні, а фактично це мають бути переговори, які мають влаштувати німці. На цих переговорах ми будемо говорити про конкретні контракти на транзит газу через Україну", - сказав він.

23 серпня під час тристоронніх газових переговорів у Києві Україна запропонувала Німеччині та США варіант, за яким європейські компанії ініціюватимуть перенесення точок передачі газу з західного на східний кордон України і укладуть довгострокові контракти на транзит газу через Україну в Європу.

Німецький міністр енергетики, який приїжджав в столицю України на саміт Кримської платформи, обіцяв спробувати організувати консультації з цього питання.

Нагадаємо, у грудні 2019 року між Україною та Росією було підписано п'ятирічний транзитний контракт. Росія зобов'язалася прокачати через територію України 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу щорічно в 2021-2024 роках. Сторони контракту також планують розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на 2025-2034 роки.

У липні 2021 року США та Німеччина домовилися про те, що американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для Україні продовження газової угоди з Росією на 10 років.