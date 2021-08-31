"Північний потік - 2" може скоротити транзит Україною до критичних 18 млрд кубометрів, - Галущенко

Ще трохи - і країна не зможе утримувати ГТС.

Російський газопроводі "Північний потік - 2", навіть якщо він буде працювати не на повну потужність, може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Маємо розрахунки, до якого обсягу може впасти транзит за умови стовідсоткової експлуатації "Північного потоку-2". Якщо використовуватиметься наполовину, то можемо говорити про 18 млрд куб. м. Це критично мало", - сказав Галущенко.

За його словами, подальше скорочення, наприклад до 15 млрд кубометрів, призведе до того, що "ми не зможемо навіть утримувати нашу ГТС".

Галущенко вважає, що для наповнення ГТС потрібно шукати інші можливості.

"Наразі ведуться активні перемовини щодо газу із Туреччиною, іншими компаніями і країнами. Безумовно, треба збільшувати видобуток, бо він падає. Цього року падіння видобутку прогнозується на 5%. На жаль, цьому є об’єктивні пояснення, зокрема виснаження родовищ. Але чому не розвиваємо нові, де знаємо точно, що газ є? Значить, щось не те робимо", - сказав міністр.

Нагадаємо, що чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.