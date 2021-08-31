Компанія Apple купила стримінговий сервіс з класичною музикою Primephonic.

На сайті Apple повідомляється, що його планують інтегрувати з Apple Music, і наступного року з'явиться окремий додаток для шанувальників класик. В ньому обіцяють зберегти інтерфейс та "найкращі функції Primephonic", включно з пошуком по композитору та репертуару, детальне відображення метаданих класичної музики тощо.

Старий сервіс перестане працювати з 7 вересня. Всім клієнтам Primephonic запропонують шестимісячну безкоштовну підписку на Apple Music або грошову компенсацію.

Стримінг Primephonic працював з 2018 року.

Його засновники пояснили, що продали компанію, тому що ця угода дозволить залучити більше слухачів.

Комерційні умови угоди не повідомляються.