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Ціна на газ у Європі знову зросла до історичного максимуму

Ціна тисяча кубометрів досягла позначки 600 доларів.

Ціна на газ у Європі знову зросла до історичного максимуму
Фото: EPA/UPG

Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на біржі ICE Futures на газ увечері 30 серпня продовжила зростання, досягши позначки 49,26 євро за кВт-год, або 600 доларів США за тисячу кубометрів.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, у п'ятницю, 27 серпня, торги закрилися на позначці 586 доларів за тисячу кубометрів.

Із жовтня розпочинається новий газовий рік. До кінця вересня у "Газпрому" (MOEX: GAZP) діє довгострокове бронювання транзитних потужностей газопроводу "Ямал-Європа". Російська компанія поки що не бронювала потужності цієї магістралі на минулих річних та квартальних аукціонах.

Наприкінці 2021 року очікується запуск майже добудованого газопроводу "Північний потік-2". Питання регулювання роботи магістралі на сьогодні перебуває на розгляді відповідних контролюючих органів.

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