Ціна на газ у Європі знову зросла до історичного максимуму

Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на біржі ICE Futures на газ увечері 30 серпня продовжила зростання, досягши позначки 49,26 євро за кВт-год, або 600 доларів США за тисячу кубометрів.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, у п'ятницю, 27 серпня, торги закрилися на позначці 586 доларів за тисячу кубометрів.

Із жовтня розпочинається новий газовий рік. До кінця вересня у "Газпрому" (MOEX: GAZP) діє довгострокове бронювання транзитних потужностей газопроводу "Ямал-Європа". Російська компанія поки що не бронювала потужності цієї магістралі на минулих річних та квартальних аукціонах.

Наприкінці 2021 року очікується запуск майже добудованого газопроводу "Північний потік-2". Питання регулювання роботи магістралі на сьогодні перебуває на розгляді відповідних контролюючих органів.