Галущенко припустив, що зимою доведеться одночасно вмикати всі 15 атомних блоків

Міністр енергетики Герман Галущенко припустив, що для стабільного проходження опалювального сезону 2021-2022 років доведеться вмикати одночасно всі 15 атомних енергоблоків.

Про це він сказав у інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна", коментуючи підготовку до зими та критично низькі запаси вугілля на складах ТЕС.

За його словами, "додатково необхідно імпортувати близько 3,5 млн тонн протягом опалювального сезону відповідно до графіка накопичення вугілля". Він розраховує, що ситуацію з вугіллям вдасться стабілізувати, і країна спокійно пройде опалювальний сезон.

Разом з тим він зазначив, що цього року Міненерго також розраховує на "певні досягнення" - роботу АЕС мінімум 14-ма блоками з 15 діючих, а також в разі необхідності, особливо, в грудні-січні, підключення до системи 15-го атомного блоку.

За його прогнозами, запаси газу в підземних сховищах на початок опалювального сезону сягнуть 19,5 млрд куб. м.

Нагадаємо, що об’єднана енергосистема України у 2022 році відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі і перейде в ізольований режим роботи. Після цього, у 2023 році відбудеться її повна синхронізація з енергосистемою ЄС.