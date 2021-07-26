ЄБРР вирішив виділити "Київтеплоенерго" €140 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку минулого тижня, 21 липня, погодив проєкт, що передбачає виділення "Київтеплоенерго" кредиту на 140 млн євро.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сайт ЄБРР.

Кредит буде розділений на два рівні транші і спрямований на забезпечення сталої та ефективної роботи наявних теплоелектроцентралей і котелень у Києві, підвищення надійності транспортування тепла, вирішення інших критичних завдань з реабілітації і модернізації системи централізованого теплопостачання міста, підвищення якості послуг опалення і гарячого водопостачання та поліпшення виробничих і фінансових показників і можливостей підприємства.

Проєкт є частиною Green City Framework-2 ("Концепція зелених міст"), націленої на вирішення екологічних проблем в окремих великих містах.

КП "Київтеплоенерго" повністю належить Києву, є оператором системи централізованого теплопостачання міста, що складається з двох великих газових ТЕЦ, 15 великих, 168 малих і середніх котелень, 2800 км теплових мереж, понад 9400 теплових пунктів і сміттєспалювального заводу "Енергія".

Київрада схвалила залучення цього кредиту на термін до 13 років у квітні цього року, уповноваживши мера міста Віталія Кличка підписати договір гарантії з ЄБРР.

Наймасштабніший проєкт у рамках кредитної програми - установка на ТЕЦ-6 сучасного когенераційного обладнання. У рамках енергоефективних заходів на ТЕЦ-5 планується будівництво конденсаційного економайзера, що дозволяє використовувати залишкову енергію димових газів для виробництва тепла. Аналогічне обладнання вже три роки працює на ТЕЦ-6.

Нагадаємо, що з осені тарифи на опалення і гарячу воду "Київтеплоенерго" можуть збільшитися на 30-40%.