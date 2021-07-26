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Мінекономіки оцінило ріст ВВП у першому півріччі в 1,9%

За підсумком року очікується збільшення на 4,1%.

Мінекономіки оцінило ріст ВВП у першому півріччі в 1,9%
Фото: Сергей Нужненко

Міністерство економіки оцінило ріст ВВП України в другому кварталі на рівні близько 6%, а за підсумками півріччя - на 1,9%.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки з посиланням на міністра Олексія Любченка.

"Вже четвертий місяць поспіль Мінекономіки зазначає зростання промисловості в Україні. Враховуючи це та позитивні тенденції в інших сферах економіки, у 2 кварталі цього році зростання ВВП очікується на рівні близько 6% (відносно 2 кварталу 2020 року). Це дозволить у І півріччі вийти на зростання ВВП у 1,9 %, а за підсумками 2021 року – у 4,1%, що відповідає офіційному прогнозу уряду", - заявив він.

За його словами, зростання промисловості пояснюється впливом високої кон’юнктури на зовнішніх ринках та поступовим відновленням попиту на окрему продукцію на внутрішньому ринку.

У цілому за підсумками 6 місяців  2021 року промислове виробництво зросло на 2,1%.

Також Любченко зазначив ще одну позитивну тенденцію в економіці України – збільшення кількості людей, які працюють офіційно.

"Стрімко зростає кількість офіційно працевлаштованих осіб. За 18 днів травня до ДПС надійшло майже 162 тис. повідомлення щодо працевлаштування,  за 18 днів червня – ця цифра вже становила понад 217 тис., а за 18 днів липня – 232 тис. осіб. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість працевлаштованих осіб збільшилась на 22%. Така динаміка офіційного працевлаштування – важливий маркер ефективності компаній та налагодження діалогу між державою та бізнесом", - заявив він.

Нагадаємо, що уряд України раніше прогнозував ріст ВВП на 4,6%, але у травні погіршив його до 4,1%.

У квітні свій прогноз переглянули також в Національному банку. НБУ заявив, що економіка України відновлюється, але повільніше, ніж очікувалося, зокрема через посилення карантинних обмежень. З огляду на втрати від пандемії Нацбанк погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%.

На минулому тижні НБУ заявив, що весняні карантинні обмеження відняли від рівня реального ВВП України приблизно 0,6 відсоткового пункту. Нове посилення карантину є одним із ключових ризиків для макропрогнозу України.

МВФ прогнозує Україні ріст ВВП на рівні 4,0%.

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