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Комітет Ради відмовився реформувати Конституційний Суд

Усі поправки щодо конкурсної процедури відбору кандидатів на посаду судді КСУ вирішили виключити.

Комітет Ради відмовився реформувати Конституційний Суд
Фото: facebook/Конституційний Суд України

На засіданні парламентського комітету з правової політики народні депутати відмовилися підтримувати всі поправки, що стосуються конкурсного відбору суддів Конституційного Суду.

Як повідомляє Фундація DEJURE, на засіданні 2 вересня народні депутати повторно розглянули поправки до проекту закону № 4533 "Про конституційну процедуру", який був підготовлений до розгляду у пленарній залі в червні. Комітет вирішив виключити раніше враховані правки щодо конкурсної процедури відбору кандидатів на посаду судді КСУ.

"За нашою інформацією, Рада суддів погрожує не призначати на своєму з’їзді кандидатів до КСУ, яких у разі конкурсу відбере конкурсна комісія. Таким чином, народні депутати вирішили піти по шляху старих корумпованих судових еліт, заблокувати реформу Конституційного Суду на роки та жодним чином не розв'язувати питання конституційної кризи, що склалась. Ми виступаємо категорично проти цього і закликаємо Верховну Раду та Президента України виконати обіцянки, дані українському народу, та повністю очистити Конституційний Суд за допомогою прозорої конкурсної процедури із залученням міжнародних експертів", - наголосив голова правління Фундації Михайло Жернаков.

Нагадаємо, громадські організації закликали президента не поглиблювати конституційну кризу та посприяти конституційному очищенню складу КСУ. Для цього необхідно запровадити конкурсний відбір на посади суддів Конституційного Суду, що були підтримані комітетом у червні цього року.

На офіційній зустрічі президент Володимир Зеленський запевнив президента США Джо Байдена, що Україна зобов'язується продовжувати судову реформу відповідно до міжнародних практик.

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