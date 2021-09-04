Після зустрічі з Омбудсменом депутати з “ЄС” відвідали у СІЗО генерала Павловського, Шандру і Бащинського

Правове свавілля у справі “Кузні на Рибальському” не закінчується.

Про це журналістам заявили народні депутати з фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко і Ахтем Чийгоз, які побували в Лукянівському СІЗО.

За словами співголови фракції "Європейська Солідарність" Ірини Геращенко, влада грубо порушує базові права людей на правосуддя.

“Скаржаться і адвокати, й родичі, що по суті заблоковано доступ до правосуддя. Не з’являються прокурори на суди, тим самим зволікають у розгляді справи. Абсолютно неадекватна застава – 500 мільйонів гривень. За що? За те, що люди в перші, найважчі роки війни взяли на себе відповідальність за розбудову українського флоту. Сьогодні їм відмовляють в апеляції – просто не привозять до апеляційного суду. І все це схоже на тортури, на катування. Не на правосуддя, а на кривосуддя, на фальсифікацію, а не на процес”, – сказала Геращенко.

Вона додала, що до жодного з них жодного разу за ці два місяці не прийшов слідчій.

“Немає потреби вести ці слідчі дії, проводити якесь розслідування. Є потреба писати папірці, приколювати до папочки “сфальсифіковано”. І це почув тільки що представник Офісу Уповноваженої Денісової”, – додала Геращенко.

Народна депутатка зазначила, що генерал Павловський як військовий не скаржиться на свій стан, але неозброєним оком видно, що в нього є суттєві проблеми зі здоров’ям і він потребує медичної допомоги.

“Генерал Павловський має поранення, так само має проблеми із здоров’ям. І це ненормально, коли людина не отримувала першої медичної допомоги. Він генерал, ніколи не буде скаржитися. Люди, які є генералами, військовими, уміють брати на себе відповідальність на війні, вони і в тюрмі тримаються дуже гідно. Не скаржаться, з розумінням ставляться до того, що цей процес є абсолютно політичним”, – підкреслила Ірина Геращенко.

“Люди, які відновлювали армію, відновлювали флот, вкрадений окупантом в Криму – їх сьогодні утримують у слідчому ізоляторі. Тому що комусь дуже хочеться хоч щось «нарити» на тих, хто створював українську армію. Це абсолютна ганьба. Коли приходиш на ці судилища і бачиш, як прокурори ховають очі, а тут сидять генерали, які не ховають очі, які себе гідно поводять і в тюрмі. Це дві України, дві дуже великі різниці між тими, за ким правда, і тими, хто виконує замовлення з Банкової”, – додала депутатка.

Геращенко зауважила, що востаннє була в Лукянівському СІЗО ще за часів Януковича, який кидав за грати лідерів опозиції.

“Це ненормально, коли владі треба зосередитись на боротьбі з режимом Путіна, а вони шукають ворогів всередині країни серед тих, хто випустив катери і взяв їх на озброєння української армії”, – додала народна депутатка.

Народний депутат з фракції “Європейська Солідарність”, колишній політв’язень окупантів у Криму Ахтем Чийгоз наголосив – не можливо пояснити, як влада України може переслідувати українських захисників.

“Коли тебе окупаційна влада, твій ворог, ворог твоєї держави кидає за грати і вважає супротив ворогу злочином – це зрозуміло. А коли твоя влада України кидає за грати офіцерів і вважає злочином захист твоєї держави – це ганьба. Все що я побачив, їм сказав, що це швидко завершиться і вони чекають на допомогу з боку українців, на підтримку. Вони кажуть – правда за нами і ми переможемо”, – підкреслив Чийгоз.

Нагадаємо, що Павловський є підозрюваним у справі "Кузні на Рибальському".

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