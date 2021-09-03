В Україні підтверджено 855 випадків штаму "дельта"

Станом на 31 серпня в Україні виявили 855 підтверджених випадків коронавірусного захворювання, спричиненого більш заразним штамом "дельта".

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, передає Радіо Свобода.

"Станом на 31 серпня 2021 року виявлено 855 підтверджених випадків коронавірусу «дельта»-штаму. При цьому 26 із них підтверджено методом секвенування. Інші 829 випадків виявлено за допомогою таргетної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), в ході якої була визначена наявність мутації, що характерна для «дельта»-штаму", – сказано в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що найбільше випадків штаму дельта офіційно зафіксовано в п'яти областях: Чернівецькій (68), Одеській (61), Рівненській (60), Івано-Франківській (58) і Тернопільській (52).

У Волинській, Київській і Донецькій областях – по 47 випадків, у Харківській області – 45, трохи менше у Вінницькій та Луганській областях – по 43, у Житомирській та Хмельницькій областях – по 39.

При цьому у Закарпатській області виявлено 37 випадків, на шість випадків менше у Полтавській. У Чернігівській – 25 і на випадок менше у Львівській області (24). Майже однакова кількість випадків – у місті Києві (21), Черкаській (20) та Кіровоградській (18) областях.

Найменшу кількість випадків дельта-штаму зафіксовано в Запорізькій (11) Сумській (10), Миколаївській (4), Дніпропетровській (3) і Херсонській (2) областях.

Як повідомляли, за минулу добу в Україні зафіксували 2 693 нових випадків ковіду. Госпіталізовано 826 осіб, 45 людей померли.