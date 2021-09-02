Україна на межі виходу із "зеленої" зони, - KSE

Коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 в Україні перевищив гранично допустимі для "зеленої" зони 4%. Незабаром країна може покинути "зелений" рівень епіднебезпеки.

Про це йдеться у прогнозі Київської школи економіки (KSE), передає Інтерфакс-Україна.

"В Україні захворюваність прискорює зростання. Кількість випадків захворюваності на COVID-19 за тиждень знову зросла на чверть. І зараз вже два дні поспіль не виконувалася умова "зеленого" рівня епіднебезпеки - коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищив граничні 4%. У разі невиконання такої умови протягом ще одного дня, національна комісія ТЕБ та НС може ухвалити рішення про вихід України із "зеленої" зони", - вважають експерти.

Уточнюється, що в такому разі регіони будуть розподілені за рівнем епіднебезпеки, відповідно до яких буде посилено обмеження.

На думку експертів, ситуація наразі залишається контрольованою, однак навантаження на медичну систему продовжує зростати: кожне п'яте ковідне ліжко зайняте пацієнтами, на 14% зайняті ліжка з киснем.

У KSE наголосили, що регіоном-антилідером за рівнем захворюваності залишається Чернівецька область.

Решта регіонів перебувають у зоні підвищеного ризику спалаху. У 11 областях (Київська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська, Луганська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області) коефіцієнт виявлення випадків перевищує рекомендовані ВООЗ 5%. Попереднього тижня таких регіонів було шість.

Нагадаємо, вчені Національної академії наук спрогнозували зростання числа нових випадків ковіду у вересні.

Раніше в НАН повідомляли, що захворюваність на ковід в Україні ростиме, поки частка дельта-штаму не сягне 90%.