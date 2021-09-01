Де та коли здавати ПЛР-тест на коронавірус для виїзду за межі України

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Щоб потрапити на територію більшості країн світу в умовах пандемії, потрібно мати довідку про негативний тест на COVID-19. Дізнатися про чинні вимоги та швидко здати тест на коронавірус у Києві можна в лабораторії «Меділабс».

Результат буде готовий упродовж доби, а якщо висновок потрібен терміново – то й через 7 годин.

Що це за тест і як він проводиться?

Метод ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) дозволяє виявляти вірусну РНК у біологічному матеріалі людини. Чутливість тесту сягає 100 %.

Аналіз покаже, що пацієнт хворий на COVID-19 уже в перші дні після інфікування, навіть якщо симптоми захворювання ще не з’явилися.

Для дослідження беруть мазок із рото- чи носоглотки. Процедура не викликає болю, але супроводжується нетривалим дискомфортом.

Кожна держава визначила період, протягом якого є вважає дійсними результати ПЛР-тестування. Кабінету міністрів України повідомляє, що отримати повну інформацію про умови в’їзду в країну призначення можна в її посольстві.

У середньому термін чинності довідки коливається в межах 24-72 годин з моменту забору біоматеріалу. Аби гарантовано отримати такий документ, рекомендується здати аналіз за 1-2 доби до прибуття на кордон.

Чи є протипокази до дослідження?

Аналіз на коронавірус у Києві та інших українських містах методом ПЛР проводиться всім, хто звертається до діагностичних центрів за такою послугою. Єдина умова – пацієнт має дотриматися правил підготовки до процедури.

Як готуватися до аналізу?

Щоб отримати достовірні результати й не здавати аналіз повторно, не треба:

Вживати алкоголь протягом доби перед тестуванням.

Користуватися лікарськими препаратами для горла, носа впродовж 12 годин до дослідження.

Їсти, пити протягом 2 годин до забору біоматеріалу (якщо дошкуляє спрага, можна за пів години до тесту випити трохи чистої води).

Курити впродовж 4 годин до обстеження.

Чистити зуби в день аналізу, користуватися ополіскувачами, жуйкою чи пастилками для свіжості подиху.

Лаборант перед взяттям мазка запитує, чи всі правила підготовки до тесту виконав пацієнт. Якщо якимось із перерахованих вище пунктів він знехтував, в аналізі відмовлять.

Як виглядає довідка про ПЛР-тестування?

Результат тестування видається на фірмовому бланку міжнародного зразка, на якому є зображення QR-коду. Працівник прикордонної служби може відсканувати код і перейти за посиланням на сайт медично-діагностичного закладу, який видав документ, аби впевнитися в його достовірності.

Для закордонної подорожі потрібно мати при собі два варіанти довідки: не лише українською, а й англійською мовою. Усім, хто звернувся до лабораторій «Меділабс», щоб пройти тест на коронавірус (Київ, Хмельницький, Вінниця), переклад документа англійською видається безкоштовно.