Препарати, які стоять на сторожі чоловічого здоров'я

У сучасному світі, повному стресів і вірусів, екологічно шкідливих викидів і сидячої роботи в офісах, проблеми з чоловічим здоров'ям «помолодшали». Якщо раніше чоловіки могли похвалитися хорошою еректильної функцією до глибокої старості, то тепер з проблемами потенції стикаються багато людей трохи за 40. Як же повернути чоловічу силу і перестати переживати перед зустріччю з дівчиною?

«Віагра»

Мабуть, найвідоміший препарат, який є «паличкою-виручалочкою» для мільйонів чоловіків протягом останніх десятиліть, знаходиться у вільному продажі. За вигідними цінами його навіть можна придбати онлайн на сайті Віагра-шоп, що спеціалізується на реалізації фармакологічних засобів, що поліпшують потенцію.

Діюча речовина «Віагри» - силденафіл - був синтезований американськими вченими, його випробування завершилися в 1992 році.

Спочатку передбачалося, що силденафіл допоможе сердечникам позбутися аритмії, стенокардії та ішемічної хвороби серця, однак в кардіології він був визнаний пізніше малоефективним.

І все ж свою популярність препарат отримав, оскільки було помічено, що він покращує кровотік в органах малого таза, викликаючи ерекцію протягом декількох годин. А сьогодні цей засіб допомагає чоловіками з проблемами потенції забути про недугу.

«Сіаліс»

Деякі чоловіки, яких дія «Віагри» не влаштовувала через його короткочасноість, на сьогоднішній день зупинили свій вибір на препараті «Сіаліс», також доступному без рецепта і в онлайн-магазинах.

На відміну від препаратів на основі силденафілу, «Сіаліс» діє до трьох діб, однак не настільки інтенсивно. При цьому відгуки про препарат на рослинній основі, в основному, захоплені і позитивні. Користувачі відзначають, що не тільки повернули потенцію і статевий потяг, але ще і констатують збільшення часу статевого акту і небувалої гостроти відчуттів.

А ще багато чоловіків запевняють, що після прийому «Сиалиса» чоловіча сила до них повернулася на постійній основі, навіть після відмови від препарату. Отже, «Сіаліс» слід розглядати не як заміну силденафілу, а як самостійний препарат, що виліковує від еректильної дисфункції.

Мікси

Але є ще одна новина - виявляється, препарати для поліпшення якості статевого життя можна приймати у вигляді міксів, коли дія одного підсилює і пролонгує дію іншого. У магазині Віагра-шоп навіть пропонуються пробники, за допомогою яких можна визначити найбільш ефективний засіб в кожному індивідуальному випадку.