Spacebit анонсувала першу українську місію на Місяць уже наступного року

На Місяць буде доставлено техніку для проведення наукових досліджень.

Британська компанія Spacebit у співпраці з американськими партнерами здійснить у 2022 році першу українську місію на Місяць. У межах місії на поверхню супутника буде доставлено техніку для проведення наукових досліджень.

Про це під час пресконференції на тему «Spacebit здійснить першу українську місію на Місяць» розповів засновник та генеральний директор компанії Павло Танасюк, передає Укрінформ.

"Це дуже важлива подія. Ми сьогодні анонсуємо першу українську місію на Місяць", - сказав він.

За його словами, в рамках місії, яка коштуватиме українській стороні близько 1,5 мільйона доларів, на супутник буде доставлено техніку для проведення наукових досліджень на поверхні Місяця.

Зокрема йдеться про камери та радіаційні сенсори, що будуть виготовлені українськими інженерами та протестовані компанією спільно з Конструкторським бюро “Південне”, Науково-виробничим підприємством «Меридіан» ім. Корольова, підприємством Екотест та ТитанЕра.

Як вважає Танасюк, така місія дозволить Україні приєднатись до клубу привілейованих країн, які доставили вантаж на супутник. Подібна логістика до цього вдавалась лише трьом державам - США, Китаю та Росії.

Крім того, це відродить роль України як космічної держави на міжнародній арені та надасть старт для розвитку вітчизняних космічних проєктів у співдружності з державним сектором.

Spacebit - це приватна британська компанія, яка розробляє технології космічної робототехніки для місячних і планетарних місій, працює над інструментами аналізу космічних даних і роботизованими концепціями дослідження космосу, які включають штучний інтелект і передову мікробототехніку. Spacebit була заснована в 2014 році українцем Павлом Танасюком.