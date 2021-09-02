МОЗ підписало меморандуми про співпрацю з General Electric і MSD

Міністерство охорони здоров'я в рамках американського візиту президента Володимира Зеленського підписало меморандуми про співпрацю з компаніями General Electric і MSD (Merck Sharp & Dohme).

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

General Electric хочуть залучити до поставок медичного обладнання в українські лікарні, а можливо, й до локалізації виробництва в Україні.

"Ми хочемо якісно дооснастити приймальні відділення наших лікарень комп'ютерними томографами, ангіографами, ендоскопами, МРТ, рентгенами та іншим обладнанням. Запускаємо проект діагностики одного дня в наших онкоцентрах, зокрема в напрямку ранньої діагностики раку молочної залози. Тому запрошення компанії до кола майбутніх потенційних постачальників обладнання через фінансово-кредитні угоди стало однією із тем зустрічі", - сказав міністр Віктор Ляшко.

GE - один з провідних виробників медичного обладнання і цифрових рішень для лікарень, включаючи комп'ютерні та магнітно-резонансні томографи, ультразвукові системи, ангіографічні, маммографічні і рентгенівські апарати.

Співпраця з компанією MSD передбачає поставку інноваційних лікарських засобів й імунобіологічних препаратів. Також Україна зацікавлена в локалізації виробництва американських ліків.

"Україна вже скоро зможе отримати інноваційні ліки проти CОVID-19 виробництва MSD. Ми вивчили уроки щодо невчасного підписання контрактів на інноваційні імунобіологічні препарати від CОVID-19, тому нині команда МОЗ працює на випередження", - пояснив Ляшко.

MSD є одним з найбільших виробників вакцин у світі, поступаючись за виручкою тільки GlaxoSmithKline. Першу вакцину одна з компаній-попередниць MSD випустила ще в кінці 19 сторіччя - від віспи. Зараз MSD випускає вакцини для профілактики ротавірусної інфекції, кору, краснухи, паротиту, вірусу папіломи людини, вірусного гепатиту А та інших інфекцій. Україна, зокрема, з 2018 року почала отримувати вакцину цієї компанії від проти кору, паротиту (свинки) і краснухи.

Компанія також випускає десятки найменувань лікарських засобів, у тому числі таких як Янувія (проти діабету), Ремікейд (проти низки автоімунних захворювань), Кітруда (проти раку).

Нагадаємо, що Ексімбанк США погодився надати Україні 3 млрд доларів позик на купівлю американських товарів.