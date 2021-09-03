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За добу в Україні зафіксували 2693 нових випадків ковіду

Госпіталізовано за добу 826 осіб.

За добу в Україні зафіксували 2693 нових випадків ковіду
Фото: dw.com

За минулу добу, 2 вересня,  в Україні зафіксовано 2693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 171 дитина та 40 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 826 осіб. Летальних випадків – 45, одужало – 1 112 пацієнтів.

За добу протестовано: методом ПЛР – 23 538 осіб, методом ІФА – 7 305 осіб, експрестестами – 21 532 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіла – 2 293 541 особа; одужало – 2 210 866. Від ускладнень захворювання померли  53 922людини. Всього було здійснено 12 055 523 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, за даними KSE, коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 в Україні перевищив гранично допустимі для "зеленої" зони 4%. Україна знаходиться на межі виходу з "зеленої" зони. 

Раніше в Національній академії наук України спрогнозували зростання нових випадків коронавірусної хвороби за добу на початку вересня.

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