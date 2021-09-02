В Україні за добу виявили 2 477 випадків ковіду, 44 людей померли

За минулу добу, 1 вересня, в Україні зафіксовано 2 477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 179 дітей і 36 медпрацівників.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 787 осіб, від коронавірусу одужали 889 пацієнтів, 44 людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 290 848 осіб, одужали від коронавірусу 2 209 754 людини, від ускладнень захворювання померли 53 877 пацієнтів.

За минулу добу вакциновано 119 022 людини. Одну дозу протиковідної вакцини отримали 38 353 українці, повністю імунізовані - 80 669 людей.

Протягом доби працювали 906 мобільних бригад, 2 827 пунктів щеплення і 330 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 452 125 людей, з них отримали одну дозу – 5 452 123 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 906 070 людей. Загалом в Україні проведено 9 358 193 щеплення проти коронавірусу.

Нагадаємо, НАН спрогнозувала зростання числа нових випадків ковіду у вересні. Наразі найстрімкіше зростає захворюваність у Чернівецькій області. Кількість позитивних тестів і випадків коронавірусної хвороби за останні два тижні на Буковині потроїлась, а число госпіталізацій - подвоїлось.