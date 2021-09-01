WizzAir запроваджує обов'язкову вакцинацію пілотів і бортпровідників

Це правило почне діяти з 1 грудня.

З 1 грудня на рейсах угорської лоукост-авіакомпанії Wizz Air, яка здійснює чимало польотів і в Україну, мають працювати лише повністю вакциновані від коронавірусу співробітники.

Це правило стосуватиметься як пілотів, так і бортпровідників, повідомив авіаперевізник у середу, 1 вересня, передає DW.

У виняткових випадках співробітникам доведеться регулярно робити тести на антиген або ПЛР-дослідження.

Раніше австралійська авіакомпанія Qantas та швейцарський авіаперевізник Swiss оголосили, що з 15 листопада також запровадять вимогу обов'язкової вакцинації від коронавірусу для свого льотного персоналу.

Натомість німецька авіакомпанія Lufthansa не має відповідних планів.

Нагадаємо, все більше компаній роблять повну вакцинацію обов'язковою умовою для співробітників, які працюватимуть в офісі. Зокрема, про таку вимогу для працівників у США оголосили Google і Facebook.