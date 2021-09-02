США нададуть Україні $45 млн гуманітарної допомоги та $12,8 млн на боротьбу із COVID-19

Раніше США надали Україні приблизно 55 мільйонів доларів допомоги у зв’язку із COVID-19 та передали близько 2,2 мільйона доз вакцин проти коронавірусу.

Сполучені Штати цього року нададуть Україні додаткові $45 млн гуманітарної допомоги для подолання наслідків російської агресії на сході України, а також $12,8 млн для протидії поширенню COVID-19.

Про це йдеться у спільній заяві двох країн, текст якої оприлюднено на сайті глави держави.

“Внаслідок конфлікту, що триває на сході України, 3,4 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги. З 2014 року Сполучені Штати надали понад 306 мільйонів доларів життєво важливої допомоги українцям, які цього потребували, у тому числі у вигляді продуктів харчування, житла, безпечної питної води та захисту найбільш вразливих груп населення, зокрема людей похилого віку. Цього року Уряд США надасть Україні додаткові 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги”, -йдеться у заяві.

Сполучені Штати також нададуть Україні додаткові 12,8 мільйона доларів для протидії поширенню пандемії COVID-19.

“Сполучені Штати мають намір надати Україні додаткову допомогу, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання, та додаткові 12,8 мільйона доларів пов’язаної з COVID допомоги в рамках Закону «Про план порятунку Америки»”, - сказано у документі.

Раніше, як зазначається, Сполучені Штати надали Україні приблизно 55 мільйонів доларів допомоги у зв’язку із COVID-19 та передали близько 2,2 мільйона доз вакцин проти коронавірусу.