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Байден розповів, про що говоритиме на зустрічі з Зеленським

Байден також висловив сподівання, що матиме нагоду ще відвідати Україну.

Байден розповів, про що говоритиме на зустрічі з Зеленським
Джо Байден

Президент США Джозеф Байден назвав головні теми, які підніматимуться під час перемовин з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він розповів перед початком перемовин з українським колегою у Овальному Кабінеті.

"Ми сьогодні обговоримо, як ми можемо підтримати Україну в її досягненні реформ та інтеграції в Європу. Ми відновили роботу комісії з питань стратегічного партнерства і надаємо новий пакет безпекової допомоги на 60 млн доларів", - сказав Байден.

"Ми також ведемо діалог з питань енергетики та клімату. І, звичайно, ми поговоримо про поточну боротьбу з ковідом”, - зауважив американський лідер.

Байден також висловив сподівання, що матиме нагоду ще відвідати Україну.

Нагадаємо, 31 серпня президент України прибув з візитом до США. На 31 серпня була запланована низка зустрічей, а на 1 вересня – переговори з Байденом. Президенти мали обговорити співпрацю в оборонній сфері, "Північний потік-2" та війну на Донбасі.

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