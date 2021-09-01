Білоруський політв'язень Ігор Лосик попросив захисту у папи Римського

Лосик просить не за себе, а за тих білорусів, які, за його словами, "втратили надію".

Білоруський блогер, медіаконсультант Радіо Свобода Ігор Лосик, який вже понад рік перебуває в СІЗО, написав листа папі Римському Франциску, в якому просить захисту для "сотень і тисяч" білорусів, що постраждали від репресій режиму Олександра Лукашенка.

Лист цитує білоруська служба Радіо Свобода, його текст передала дружина блогера Дарія Лосик.

Лосик просить понтифіка "закликати зупинитися цих страшних людей, яким вже все одно на долі інших, на сотні розбитих горем сімей".

У листі також йдеться про те, що Лосик просить не за себе, а за тих білорусів, які, за його словами, "втратили надію, перебуваючи в такому ж становищі, як і я, а багато хто навіть у гіршому. І мені дуже хочеться вірити, що Бог не залишив нас, що ця безглузда жорстокість припиниться, що більше ніхто не помре, і всі повернуться до своїх родин".

Представник Ватикану від імені папи Франциска раніше заявляв, що понтифік уважно стежить за ситуацією в Білорусі і виступає за мирну реалізацію вимог білоруського народу. Низка католицьких священників у Білорусі виступили проти насильства з боку влади. Голову білоруських католиків Тадеуша Кондрусевича влада через це кілька місяців не пускала в країну, а незабаром після повернення він пішов зі своєї посади.

Білоруський журналіст, засновник опозиційного телеграм-каналу "Білорусь головного мозку" Ігор Лосик оголосив сухе голодування і спробував порізати руки на очах у слідчого після того, як йому висунули нове звинувачення. Лосик був заарештований торік 25 червня за звинуваченням у "підготовці до порушення громадського порядку". В середині грудня його звинуватили ще й у "підготовці до участі в масових заворушеннях". Тоді він оголосив голодування, яке тримав 41 день.

Суд над Лосиком проходить за зачиненими дверима в СІЗО в білоруському місті Гомелі.