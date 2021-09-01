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У Вашингтоні почалася зустріч Володимира Зеленського із Джо Байденом

На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства.

У Вашингтоні почалася зустріч Володимира Зеленського із Джо Байденом

У Вашингтоні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом.

Про це у Twitter повідомив президент України.

"Починаємо важливі переговори з Джо Байденом. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую президенту США за підтримку територіальної цілісності України та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО", – зазначив він. 

Зустріч проходить в Овальному кабінеті Білого дому.

"Мені приємно вітати президента України. У період святкування 30-ої річниці Незалежності України наше партнерство міцніше, ніж коли-небудь, і стане ще міцнішим. Україна і США мають спільні цінності, ми також віддані досягненню нашої довготермінової цілі щодо Європи, щоб вона була цілістною та мирною", – зазначив Байден. 

Джо Байден
Джо Байден

В Офісі президента додали, що перемовини будуть у розширеному форматі, а також віч-на-віч. 

Зустріч Байдена із Зеленським переносилася двічі. 

Спочатку американські ЗМІ говорили, що Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон напередодні його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, але нібито відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво НАК "Нафтогаз".

У середині липня Київ та Вашингтон узгодили дату візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Американський лідер Джо Байден мав прийняти президента України в Білому домі 30 серпня.

Потім зустріч перенесли на один день нібито через те, що було розширено формат переговорів. 29 серпня його відтермінували ще на день. В Офісі президента заявили, що зустріч перенесено на 1 вересня на прохання американської сторони у зв'язку з закінченням терміну ультиматуму руху "Талібан" в Афганістані щодо евакуації іноземців з аеропорту Кабула.

Нагадаємо, 31 серпня президент України прибув з візитом до США. На 31 серпня була запланована низка зустрічей, а на 1 вересня – переговори з Байденом. Президенти мали обговорити співпрацю в оборонній сфері, "Північний потік-2" та війну на Донбасі. 

Також у ході візиту стало відомо, що США нададуть Україні дострокову військову допомогу у розмірі $60млн. Вона передбачає також надання протитанкових систем Javelin та інших видів озброєнь.

У межах візиту до США Зеленський презентував План трансформації України, який стосується, зокрема, перетворень у військовій та економічній сферах. Захід відбувся у резиденції першого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон. 

Американське видання Financial Times написало, що Байден має скористатися зустріччю з Зеленським для того, щоб почати відновлення репутації Америки як союзника, який виконує свої обіцянки.

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