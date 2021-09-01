Зеленський на зустрічі з Байденом: "Уже восьмий рік йде війна на Донбасі, ми втратили кращих 15 000 людей"

Український президент зазначив, що Україна як ніхто розуміє біль від втрати на війні.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американським колегою Джо Байденом повідомив про втрату 15 000 людей унаслідок війни на Донбасі.

Зеленський висловив співчуття у зв'язку з загибеллю американський військовий в Афганістані. На пресбрифінгу перед закритими перемовинами, трансляцію якого вело "Радіо Свобода", український президент зазначив, що Україна як ніхто розуміє біль від втрати на війні.

"Прийміть співчуття через загибель ваших військових, американських героїв, в Афганістані. Ми цей біль точно розуміємо, бо в нас уже восьмий рік поспіль йде війна на Донбасі, ми втратили кращих 15 000 людей. Сьогодні в моїй адженді багато важливих питань і я не знаю, чи вистачить часу для обговорення всіх, а найголовніший напрямок – безпекові питання", – зазначив президент.

Це безпека Криму, Чорноморського та Азовського регіону, а також енергетична безпека, зокрема в контексті "Північного потоку-2".

Він також додав, що хотів би обговорити бачення, роль України і терміни вступу до НАТО.