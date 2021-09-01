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Зеленський на зустрічі з Байденом: "Уже восьмий рік йде війна на Донбасі, ми втратили кращих 15 000 людей"

Український президент зазначив, що Україна як ніхто розуміє біль від втрати на війні.

Зеленський на зустрічі з Байденом: "Уже восьмий рік йде війна на Донбасі, ми втратили кращих 15 000 людей"
Зеленський і Байден

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американським колегою Джо Байденом повідомив про втрату 15 000 людей унаслідок війни на Донбасі.

Зеленський висловив співчуття у зв'язку з загибеллю американський військовий в Афганістані. На пресбрифінгу перед закритими перемовинами, трансляцію якого вело "Радіо Свобода", український президент зазначив, що Україна як ніхто розуміє біль від втрати на війні.

"Прийміть співчуття через загибель ваших військових, американських героїв, в Афганістані. Ми цей біль точно розуміємо, бо в нас уже восьмий рік поспіль йде війна на Донбасі, ми втратили кращих 15 000 людей. Сьогодні в моїй адженді багато важливих питань і я не знаю, чи вистачить часу для обговорення всіх, а найголовніший напрямок – безпекові питання", – зазначив президент.

Це безпека Криму, Чорноморського та Азовського регіону, а також енергетична безпека, зокрема в контексті "Північного потоку-2". 

Він також додав, що хотів би обговорити бачення, роль України і терміни вступу до НАТО.

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