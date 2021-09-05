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В Україні підтвердили 1379 нових випадків коронавірусу

Летальних випадків – 17.

За суботу, 4 вересня в Україні зафіксовано 1379 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

Летальних випадків – 17.

Також за минулу добу госпіталізовано 899 осіб, одужало – 407.

За добу методом ПЛР протестовано 16 146 осіб, методом ІФА – 2 788 і експрес-тестами – 16 011.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 297 534 особи, одужало – 2 212 720, летальних випадків – 53 983 і проведено 12 097 306 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, станом на 31 серпня в Україні виявили 855 підтверджених випадків коронавірусного захворювання, спричиненого більш заразним штамом "дельта".

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, Редакторка новин
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