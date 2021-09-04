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За добу в Україні підтвердили понад 2600 випадків ковіду

Летальних випадків – 44.

За п’ятницю, 3 вересня в Україні зафіксовано 2 614 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

Летальних випадків – 44.

Також за минулу добу госпіталізовано 824 особи, одужало 1 447 осіб.

За добу протестовано методом ПЛР 25 637 осіб, методом ІФА – 7 979 осіб і експрес-тестами – 23 234 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 296 155 осіб, одужало 2 212 313 осіб, летальних випадків – 53 966 і проведено ПЛР-тестувань – 12 081 160.

Нагадаємо, станом на 31 серпня в Україні виявили 855 підтверджених випадків коронавірусного захворювання, спричиненого більш заразним штамом "дельта".

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, Редакторка новин
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