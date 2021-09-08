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У Канаді протестуючі проти обов'язкової вакцинації закидали камінням прем'єра Трюдо

Журналісти, які подорожують з лідером Ліберальної партії, розмістили відео інциденту.

У Канаді протестуючі проти обов'язкової вакцинації закидали камінням прем'єра Трюдо

Протестувальники в Канаді закидали гравієм прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Як повідомляє CNN, інцидент трапився в понеділок ввечері в провінції Онтаріо на зупинці виборчої кампанії прем'єра.

Журналісти, які подорожують з лідером Ліберальної партії, розмістили відео інциденту, коли Трюдо сідає в автобус своєї кампанії після події.

На відео видно Трюдо в оточенні помічників кампанії і охоронців, який сідає в автобус, тоді як протестуючі продовжують кричати на нього. У якийсь момент в Трюдо летять невеликі предмети, які сам прем'єр пізніше охарактеризував як "маленькі шматочки гравію".

Плани Трюдо щодо обов'язкової вакцинації є ключовими перед виборами 20 вересня.

Минулого місяця уряд Канади зобов'язав всех державних службовців пройти щеплення до кінця жовтня. В іншому випадку вони ризикують втратити роботу. Вакцинуватися мають, среди іншого, працівники залізниці. Щеплення мають пройти такоже пасажири повітряного, круїзного та залізничного транспорту дальнього сполучення.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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