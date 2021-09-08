У Канаді протестуючі проти обов'язкової вакцинації закидали камінням прем'єра Трюдо

Протестувальники в Канаді закидали гравієм прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Як повідомляє CNN, інцидент трапився в понеділок ввечері в провінції Онтаріо на зупинці виборчої кампанії прем'єра.

Журналісти, які подорожують з лідером Ліберальної партії, розмістили відео інциденту, коли Трюдо сідає в автобус своєї кампанії після події.

На відео видно Трюдо в оточенні помічників кампанії і охоронців, який сідає в автобус, тоді як протестуючі продовжують кричати на нього. У якийсь момент в Трюдо летять невеликі предмети, які сам прем'єр пізніше охарактеризував як "маленькі шматочки гравію".

Here's the video of stones being thrown towards the Prime Minister while he was leaving his campaign stop in London, Ontario this evening pic.twitter.com/MNOVHIKMiY — Sarah Sears (@iamSas) September 6, 2021

Плани Трюдо щодо обов'язкової вакцинації є ключовими перед виборами 20 вересня.

Минулого місяця уряд Канади зобов'язав всех державних службовців пройти щеплення до кінця жовтня. В іншому випадку вони ризикують втратити роботу. Вакцинуватися мають, среди іншого, працівники залізниці. Щеплення мають пройти такоже пасажири повітряного, круїзного та залізничного транспорту дальнього сполучення.