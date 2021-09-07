Україна в ООН закликала світ відреагувати на затримання заступника Меджлісу в окупованому Криму

"Ми закликаємо міжнародну спільноту до дій!"

Українська делегація в ООН закликає міжнародну спільноту реагувати на затримання в окупованому Криму п’яти кримських татар, зокрема першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

Як повідомляє "Укрінформ", про це з трибуни Генасамблеї ООН на Форумі високого рівня щодо культури миру заявив заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко.

"Тиск на релігійні громади залишається повсякденністю" для жителів тимчасово окупованих територій, йдеться в заяві української делегації, зачитаної Вітренком.

Інструментарій окупаційної влади включає часті поліцейські рейди, знесення культових споруд, необґрунтовані вимоги реєстрації, які впливають на правовий статус і права власності, погрози та переслідування щодо вірних Православної церкви України, мусульманських організацій, Свідків Єгови, зазначив дипломат.

"Десятки мирних мусульман були засуджені за сфабрикованими звинуваченнями в, нібито, належності до ісламістських організацій. Останній жахливий випадок - політично вмотивоване переслідування та незаконне затримання в Криму російською окупаційною владою п’яти кримських татар, у тому числі першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова. Ми закликаємо міжнародну спільноту до дій!" - йдеться в заяві.

За словами Вітренка, репресивні практики з боку Російської Федерації, зокрема в релігійній та культурній сферах, "продовжують залишатися сумною реальністю" на тимчасово окупованих територіях України. Складні обставини пандемії COVID-19 тільки посилили наявні тривожні тенденції, додав він.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму провела обшуки і затримала Нарімана Джелялова, а також Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеїнова. Після цього кримські татари вийшли на протест до будівлі ФСБ. Окупанти затримали близько 60 осіб, при цьому двох станом на день 5 вересня так і не відпустили – батька викраденого Азіза Ахтемова – Ескендера Ахтемова і брата викраденого Асана Ахтемова – Арсена Ахтемова.

Джелялову інкримінують ч. 1 ст. 281 КК Росії – диверсія. Те саме інкримінують іншим чотирьом затриманим. За цією статтею передбачається покарання від 12 до 15 років ув'язнення.

Вчора підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на два місяці.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що нова хвиля обшуків і арештів кримських татар у Криму є помстою російської влади за організований Україною саміт.