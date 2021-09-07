Таліби відкрили вогонь у повітря для розгону сотень протестувальників у Кабулі

Бойовики "Талібану" відкрили вогонь у повітря для розгону мітингарів, що зібралися на протест у Кабулі. Про це пише Reuters з посиланням на свідчення очевидців та оприлюднені в Інтернеті відео.

Кількасот чоловіків та жінок скандували гасла "Слава спротиву" та "Смерть Пакистану" на протесті через захоплення влади "Талібаном". Повідомлень про поранених на акції не надходило.

Пакистан офіційно спростовує тісні зв'язки з талібами та сприяння поверненню ісламістського угрупування до влади.

Kabul right now. Brave women protesting and chanting “freedom.” pic.twitter.com/wxstxHcRHl — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) September 7, 2021

Taliban soldiers beating women infront of Kardan university, Kabul city. pic.twitter.com/KOvLXMo8mw — BILAL SARWARY (@bsarwary) September 7, 2021

Після захоплення влади іноземні сили евакуювали близько 12 400 іноземців та афганців із груп ризику. Близько 1000 людей застрягли в місті Мазарі-Шаріф в очікуванні дозволу на виліт чартерних рейсів. Держсекретар США Ентоні Блінкен, який є одним із ключових перемовників з "Талібаном", сказав, що проблема полягає у документах.

За його словами, таліби дозволили виліт усім, хто має чинні документи. Ті, у кого їх нема, не можуть покинути Афганістан. Водночас Блінкен додав, що йому невідомо про ситуації утримування людей у заручниках.

Тим часом в університетах Афганістану студентів і студенток розділили по різних класах, при цьому в деяких випадках хлопців від дівчат відділили фіранками.

"Підвішувати в класі фіранки неприпустимо", – прокоментувала 21-річна студентка Кабульського університету.

Вона додала, що до приходу талібів до влади хлопці і дівчата сиділи в класах окремо, але без бар'єрів.

Нагадаємо, радикальний ісламістський рух "Талібан" зобов'язав жінок, які навчаються у приватних університетах країни, під час занять носити абаї – довгі традиційні сукні, що закривають все тіло, і нікаби – головні убори, що приховують обличчя і залишають лише вузький проріз для очей.

Після захоплення влади "Талібан" пообіцяв, що вестиме лояльну політику щодо жінок і дозволятиме їм вчитися і працювати. Однак згодом таліби сказали, що афганські жінки тимчасово мають залишатися вдома "з міркувань безпеки".

Відомо також про випадки вбивств із міркувань помсти людей, які підтримували уряд, а не талібів.

Минулого тижня таліби в Кабулі застосували сльозогінний газ проти протестувальників, які третій день поспіль вийшли на акцію з вимогою включити жінок до складу нового уряду. Група жінок і цивільних активістів намагалася підійти до президентського палацу, але їх відтіснили представники руху "Талібан", а потім застосували сльозогінний газ.