У В’єтнамі чоловіка засудили до 5 років ув'язнення за поширення ковіду, - Reuters

28-річний Ле Ван Трі порушив правила 21-денного карантину і заразив вісьмох осіб, одна з яких померла.

У В'єтнамі чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення за порушення суворих правил карантину та поширення вірусу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ В'єтнаму.

Так, державне інформаційне агентство VNA зазначає, що 28-річний Ле Ван Трі був засуджений "за розповсюдження небезпечних інфекційних хвороб" на одноденному засіданні в Народному суді південної провінції Ка-Мау.

Чоловік повернувся в провінцію Камау з Хошиміна і порушив правила 21-денного карантину. Він заразив вісьмох осіб, одна з яких померла після місяця лікування.

Як раніше повідомлялося, що В’єтнам досяг певних успіхів у запобіганні поширенню коронавірусу завдяки масовому тестуванню, агресивному відстеженню контактів та жорстким обмеженням та суворому карантину. Однак, через нові штами інфекції, з квітня в країні знову почала збільшуватися кількість хворих.

Наразі Ка Мау, найпівденніша провінція В’єтнаму, зареєструвала лише 191 випадок та дві смерті з початку пандемії, що набагато нижче, ніж майже 260 тис. випадків та 10 685 смертей під час піку захворюваності в країні та Хошиміні.

Нагадаємо, влітку минулого року В’єтнам передав Україні 300 портативних апаратів ШВЛ в рамках гуманітарної допомоги.