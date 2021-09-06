Таліби зобов'язали жінок носити нікаби при відвідуванні університетів

Радикальний ісламістський рух "Талібан", яка захопив владу в Афганістані, зобов'язав жінок, які навчаються у приватних університетах країни, під час занять носити абаї - довгі традиційні сукні, що закривають все тіло, і нікаби - головні убори, що приховують обличчя і залишають лише вузький проріз для очей.

За повідомленням агентства AFP, таліби видали наказ із нагоди початку нового навчального року. У ньому зазначено, що жінки будуть вчитися окремо від чоловіків, або частина приміщення, в якій перебувають студентки, має бути відгороджена завісою.

Викладати студенткам зможуть тільки жінки, а у разі, коли це неможливо, - літні чоловіки "з хорошою репутацією".

Згідно з указом для жінок і чоловіків будуть передбачені окремі входи до навчального закладу. Заняття у студенток будуть закінчуватися на п'ять хвилин раніше, щоб вони не змогли зустрітися зі студентами біля університету.

Ці правила поширюються на приватні коледжі та університети, число яких різко зросло з того часу, як 20 років тому закінчилося перше правління "Талібану".

Місцеві жительки кажуть, що вони після захоплення Афганістану талібами у середині серпня знову почали носити паранджу на вулиці, частково через страх, а частково через очікування, що ця вимога повернеться.

"Талібан" правив Афганістаном з 1996 по 2001 роки, насаджуючи закони шаріату у власній суворій інтерпретації. Дівчата старші за 10 років і жінки не мали права навчатися, працювати і виходити на вулицю без супроводу чоловіка або родича чоловічої статі.

Жінкам потрібно було носити паранджу - вбрання, яке покриває все тіло, з голови до п'ят. Контролювали поведінку жінок співробітники Міністерства з пропаганди чесноти і запобігання гріху. Вони роз'їжджали по країні на пікапах і публічно принижували і били батогами жінок, які порушували правила.

Таліби запевняють, що цього разу все буде інакше. Проте верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність достовірних повідомлень про масові злочини талібів у Афганістані включно зі стратами цивільних осіб та службовців.

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