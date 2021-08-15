Таліби захопили ключове місто на сході Афганістану і розпочали наступ на Кабул

Радикальний ісламістський рух "Талібан" захопив без супротиву Джелалабад – ключове місто на сході Афганістану.

Про це пише reuters.com.

Падіння Джелалабада дає повстанцям контроль над дорогою, яка веде до пакистанського міста Пешавар, – однією з головних магістралей в Афганістані, що не має виходу до моря.

Місто взяли без сутичок, оскільки губернатор добровільно здався талібам.

Водночас, як повідомляє Суспільне з посиланням на ЗМІ, у неділю, 15 серпня бойовики розпочали наступ на столицю країни Кабул.

Бойовики ведуть наступ на місто на всіх напрямках. Є інформація, що таліби вийшли на околиці Кабула, але бойових дій ще не було.

Відомо також, що Талібан взяв під контроль всі прикордонні переходи Афганістану.

Наразі країну можна залишити тільки з аеропорту Кабула, тому люди масово скуповують квитки, щоб покинути Афганістан.

Нагадаємо, 14 серпня "Талібан" захопив місто Мазарі-Шариф, четвертий за величиною населений пункт Афганістану.

Напередодні таліби взяли під контроль місто Пулі-Алам, що за 50-60 кілометрів на південь від Кабула, а за день до того - друге за величиною місто Афганістану Кандагар та третє - Герат.

Військова операція ісламістів дозволила їм взяти під контроль значну частину північного, західного та південного Афганістану. Все це відбувається менше ніж за три тижні до того, як Сполучені Штати Америки збираються вивести з країни свої останні війська.

В очікуванні можливого падіння Кабулу західні держави закривають та евакуюють свої посольства.