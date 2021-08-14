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На Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2, є руйнування та жертви

Країна досі не відновилася після катастрофічного землетрусу 2010 року.

На заході Гаїті в суботу стався землетрус магнітудою 7,2. Осередок землетрусу знаходився на глибині 10 км. Епіцентр - за 125 км від столиці країни Порт-о-Пренс.

Про це повідомила Геологічна служба США (USGS).

Фото: usgs.gov

Землетрус стався всього за 75 км від місця катастрофічного землетрусу 2010 року, внаслідок якого загинули від 250 до 300 тисяч жителів країни.

Масштаби нинішнього землетрусу поки що невідомі, але у соцмережах вже з'явилися фото пошкоджених та розвалених будинків.

"Можу підтвердити, що загиблі є, але точна їх кількість поки не відома. Ми ще збираємо інформацію", - заявив AFP директор служби цивільної оборони Гаїті Джеррі Чандлер.

Гаїті розташоване в сейсмічно активній зоні розломів Енрикільйо - Плантейн-Гарден, яка розташована на стику Північно-Американської та Карибської тектонічних плит. 

Нагадаємо, що у кінці липня біля узбережжя островів Шума́гіна, що на південь від Аляски, стався землетрус магнітудою 8,2. З 1990 року у світі було всього 17 землетрусів такої сили або більше. Останній зафіксували і серпні 2018 року біля Фіджі.

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