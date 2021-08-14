На Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2, є руйнування та жертви

На заході Гаїті в суботу стався землетрус магнітудою 7,2. Осередок землетрусу знаходився на глибині 10 км. Епіцентр - за 125 км від столиці країни Порт-о-Пренс.
Про це повідомила Геологічна служба США (USGS).
Землетрус стався всього за 75 км від місця катастрофічного землетрусу 2010 року, внаслідок якого загинули від 250 до 300 тисяч жителів країни.
Масштаби нинішнього землетрусу поки що невідомі, але у соцмережах вже з'явилися фото пошкоджених та розвалених будинків.
My prayers are with the people of Haiti and other affected territories who were this morning shaken by a 7.2 magnitude earthquake along the Enriquillo-Plantain Garden Fault.— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) August 14, 2021
Photo credit: Jose Flécher pic.twitter.com/5usbSdisbT
"Можу підтвердити, що загиблі є, але точна їх кількість поки не відома. Ми ще збираємо інформацію", - заявив AFP директор служби цивільної оборони Гаїті Джеррі Чандлер.
Гаїті розташоване в сейсмічно активній зоні розломів Енрикільйо - Плантейн-Гарден, яка розташована на стику Північно-Американської та Карибської тектонічних плит.
Нагадаємо, що у кінці липня біля узбережжя островів Шума́гіна, що на південь від Аляски, стався землетрус магнітудою 8,2. З 1990 року у світі було всього 17 землетрусів такої сили або більше. Останній зафіксували і серпні 2018 року біля Фіджі.