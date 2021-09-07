Таліби оголосили склад свого уряду

Ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, оголосив склад уряду.

Представник талібів Вардак Альханафі повідомив, що главою кабінету призначений Мухаммад Хасан Ахунд, його першим заступником - мулла Барадар Ахунд, другий заступник прем'єр-міністра - Мавлаві Абдул Салам Ханафі, передає Інтерфакс-Україна.

Виконувачем обов'язків міністра оборони призначено муллу Мухаммада Якуба, міністра закордонних справ - Аміар Хана Моттакі.

Мулла Сираджуддін Хаккані призначений міністром внутрішніх справ, мулла Хідаятулла Бадрі - міністром фінансів, мулла Хайрулла Хайрхва - міністром інформації та культури.

Крім того, Карі Дін Мохаммад Ханіф став міністром економіки, Мавлаві Абдул Хакім Шаріа - міністром юстиції, Нурулла Нурі - міністром кордонів та у справах племен, Юніс Ахундзаде - міністром сільського розвитку, а мулла Абдул Манан Омарі - міністром громадських робіт.

Міністерство гірничодобувної промисловості очолить мулла Мухаммад Іса Ахунд. Шер Мохаммад Аббас Станікзай призначений заступником міністра закордонних справ, Мавлаві Нур Джалал - заступником міністра внутрішніх справ, мулла Тадж Світ Джавад - першим заступником начальника розвідки.

Розвідувальне управління талібів очолить мулла Рахматулла Наджіб, заступником міністра внутрішніх справ по боротьбі з наркотиками призначено муллу Абдулу Хака.

Раніше передбачалося, що уряд талібів очолить співзасновник "Талібану" Абдул Гані Барадар. Лідер ісламістів повернувся до Афганістану в ніч на 18 серпня. Він прилетів з Катару в Кандагар. Це місто було духовним центром руху "Талібан" та їх столицею під час першого приходу до влади наприкінці в 90-х роках.