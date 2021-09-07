Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з коронавірусом, - ЗМІ

На початку року він заявляв, що вакцинувався від коронавірусу російським препаратом "Спутник V".

Російський пропагандист, гендиректор МІА “Россия сегодня” та телеведучий Дмитро Кисельов потрапив до лікарні з коронавірусом.

Як повідомляє “Медуза”, про це сам Кисельов повідомив російському агентству “РИА Новости”.

“Була висока температура, за 38, мене госпіталізували, але лікування дало хороший результат, зараз температура вже нормальна - це позитивна відповідь на лікування. Прогноз оптимістичний”, - сказав він.

За інформацією російського видання Mash, Кисельова госпіталізували у стані середньої тяжкості. У нього розвинулась пневмонія, уражено 25-50% легень.

Наприкінці січня у інтерв’ю виданню Baltnews Кисельов заявив, що вакцинувався від коронавірусу російським препаратом "Спутник V".

Нагадаємо, раніше у серпні американський радіоведучий-антивакцинатор Дік Фаррел помер від COVID-19. Перед цим він протягом тривалого часу вів передачі, в яких неодноразово критикував медичних регуляторів і вакцини.