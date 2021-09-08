МОЗ відзвітувало про понад 10 млн щеплень від коронавірусу

Учора від коронавірусу вакцинували майже 150 тисяч українців.

Міністерство охорони здоров’я відзвітувало про понад 10 мільйонів щеплень від COVID-19 в Україні. За останню добу від коронавірусу вакцинували майже 150 тисяч українців.

"Від початку кампанії з вакцинації зроблено понад 10 млн щеплень від COVID-19! 149 618 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 7 вересня", - інформує пресслужба МОЗ.

За даними міністерства, вчора одну дозу протиковідної вакцини отримала 47 221 людина, повністю імунізовані - 102 397 людей.

Протягом доби працювали 968 мобільних бригад, 2 986 пунктів щеплення і 335 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень - 54 775 - було зроблено американською вакциною Moderna. Препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech вакцинували 54 012 людей.

Китайський CoronaVaс отримали 32 782 українці, вакцину AstraZeneca - 8 049 осіб.

Щеплення однодозовим препаратом Janssen учора не робили.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 666 019 людей, з них одну дозу отримали 5 666 017 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози 4 407 024 людини. Загалом в Україні проведено 10 073 041 щеплення проти коронавірусу.

Як повідомляли, щеплення від COVID-19 уже зробили 50% киян. При цьому щепилися двома дозами 46% від загальної кількості вакцинованих.