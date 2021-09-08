Фото: Настя Іванців

46 громадських організацій столиці України та міських ініціатив об’єдналися заради припинення незаконної забудови Києва. 2 жовтня у столиці відбудеться об’єднаний "Марш за Київ".

Про це організатори акції оголосили на пресконференції, яка відбулася 8 вересня біля будівлі "Квітів України", повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Активісти пройдуть колонами центром Києва з вимогами зупинити "забудовне насильство" над містом, реформувати транспорт та мобільність столиці, повернути Києву самоврядування і районні ради з бюджетом та повноваженнями, розробити новий Генеральний план міста і відмовитися від Генплану забудовників-2025, а також забезпечити чистоту повітря і води в Києві.

Також розроблено "Зелену книгу" - перелік з близько 100 змін та реформ, які мають бути реалізовані в Києві для того, щоб він став сучасним європейським містом.

Фото: Настя Іванців

"Зараз у киян є три вибори - або переїжджати, або протестувати, або терпіти. Об‘єдналися різні активісти і ліві, і праві. Ми хочемо задавати новий порядок денний для міста і його реалізувати", - зазначив громадський активіст Микола Виговський.

Голова аналітичного центру Cedos, член наглядової ради маршу Іван Вербицький розповів, що загальною рамкою для Маршу є справедливе місто, "коли тобі є де жити, де працювати і ти можеш дістатися з дому на роботу без відчаю, коли місто розвивається в інтересах жителів, а не інвесторів, які роблять з міста бетонні джунглі".

"Коли ми говоримо про Генплан - це документ, який визначає питання забудови міста. Є чинний Генплан, а є проєкт Генплану, який розроблений в інтересах забудовників, і цей Генплан, як нам здається, його ні в якому разі не можна ухвалювати, тому що він великою мірою відповідає інтересам забудовників, а не мешканців", - зазначив він.

На думку експертки з кліматичної політики ГО Екодія, членкині наглядової ради маршу Євгенії Засядько, має бути розроблений план дій з адаптації до змін клімату, збільшення зелених зон.

"У нас два напрямки вимог. По-перше, якість повітря. Тоді як в інших містах за час пандемії якість повітря покращилася, Київ за два роки в топі міст в погіршенні якості повітря від транспорту. По-друге, встановити датчики якості повітря та фільтри на Дарницькій ТЕЦ, аби мінімізувати шкідливі викиди. Місто також має адаптуватися і готуватися до змін клімату. Але Київ закатують у бетон, дерева вирубують. Київ затоплює, бо немає зелених зон, у місті влітку одразу кілька температурних рекордів", - розповіла експертка.

Засновниця ініціативи Реаніметро, членкиня наглядової ради маршу Марія Лазарова додала, що кожна із 46-ти міських ініціатив має свої вимоги.

"Однією з останніх крапель стала для нас руйнування "Квітів України". Нам набридли відео про те, як втомилися мости. Всі ми втомилися від виправдань, від перекидань відповідальності між київською владою і загальнодержавною. Ми хочемо конкретних дій", - наголосила вона.