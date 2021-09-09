КМДА через систему "Стоп-спам" організувала автодозвон більш ніж на 2800 номерів рекламних порушників

Протягом 2020-2021 років КМДА організувала автоматичний дозвон на 2895 номерів, які були внесені у систему “Стоп-спам”. Про це LB.ua повідомили в Київській міській держадміністрації у відповідь на запит.

У Києві працює система автоматичного дозвону до номерів, які містяться на несанкціонованих рекламних оголошеннях. Відповідно до наказу №880, Управління з питань реклами організовує автодозвон на номери, які вказані на рекламі з порушеннями.

Завдяки "Стоп-спаму" в 2020 році було здійснено автодозвон на 1766 номерів, знято з автодозвону 413. Від початку 2021 року було здійснено автодозвон на 1129 номерів, знято 334 номери.

"Процедура видалення телефонних номерів із системи "Стоп-спам" не передбачена. Автодозвон здійснюється до усунення порушення та сплати штрфу (в разі складання протоколу про адміністративне правовопорушення)", – йдеться у відповіді на запит.

Згідно з наказом КМДА, в разі самовільного розміщення рекламних засобів або інших оголошень рекламного змісту в м. Києві на номер абонента, зазначений в рекламі, може здійснюватись автодозвон (дзвінки з інтервалом у декілька хвилин) з інформуванням рекламодавця автовідповідачем про порушення ним встановлених правила та зобов'язання негайного усунення порушення.